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مونيكا بيلوتشي تنفصل عن فينسنت كاسل بعد زواج 14 عاما

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مونيكا بيلوتشي تنفصل عن فينسنت كاسل بعد زواج 14 عاما مونيكا بيلوتشي تنفصل عن فينسنت كاسل بعد زواج 14 عاما

كتب : عمرو عز الدين الثلاثاء 27-08-2013 05:08

أعلنت أمس النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي أن زواجها من الممثل والمطرب الفرنسي فينسنت كاسل قد انتهى، وذلك بعد أسابيع من الكتهنات حول العلاقة المضطربة بينهما والتي أخذت في التزايد في الفترة الماضية.

وكانت بيلوتشي، 48 عاما، والتي ذاع صيتها في مجموعة من الأفلام منها "مالينا" و"ماتريكس" و"آلام المسيح"، قد صرحت في أبريل الماضي أنها لا تعرف كم يمكن أن يستمر زواجها، "لا أحد يعرف ما سيكون عليه الزواج العام المقبل".

بينما صرح كاسل، 46 عاما، في نفس الشهر، بأنه وزوجته "كائنان مختلفان، وربما هذا هو المفتاح لعلاقتنا التي استمرت 18 عاما".

وكان الزوجان قد التقيا في عام 1996، أثناء تصوير فيلم The Apartment الذي جمعهما سويا، وربطتهما علاقة حب لمدة 3 سنوات، قبل أن يتزوجا بعدها في حفل هادئ على شاطئ ريفييرا الفرنسي بموناكو، وهو الزواج الذي أسفر عن طفلتين، ديفا ذات السنوات السبع، وليوني ذات الثلاثة أعوام.

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