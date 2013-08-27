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عدم وضوح أحرف الموبايل يشير لمرض العين

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عدم وضوح أحرف الموبايل يشير لمرض العين عدم وضوح أحرف الموبايل يشير لمرض العين

أكد طبيب العيون جورج إيكرت حسب جزيرة نت، أن الكتابة الصغيرة الموجودة على شاشات الهواتف المحمولة تتيح اكتشاف الإصابة بأمراض العيون مبكرا، مثل المياه البيضاء التى تتسبب فى إعتام عدسة العين، إذ قد يشير عدم وضوح الكتابة والأحرف إلى وجود خلل فى البصر.

وأوضح عضو الرابطة الألمانية لأطباء العيون أنه عادة يلاحظ الإنسان، أن هناك خللا ما فى قدرته البصرية إذا لم يتسن له قراءة هذه الكتابة، لافتا إلى أن دقة وضوح شاشة الهاتف الجوال تلعب دورا حاسما أيضا فى هذا الأمر، لأنها كلما كانت رديئة لوحظ هذا الخلل البصرى على نحو أسرع.

وأضاف طبيب العيون أنه غالبا يعتقد المرضى أنهم يحتاجون فقط لاستخدام نظارة جديدة، إلا أن تعثر القراءة على هذا النحو يشير فى أغلب الحالات إلى الإصابة بأمراض حقيقية.

وصحيح أنه ثبت أن النظر إلى شاشات الهاتف الجوال الصغيرة يتسبب فى إجهاد العين، إلا أن هذا الإجهاد لا يزيد كثيرا عما يحدث عند النظر إلى الشاشات الكبرى حجما.

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