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البيت الأبيض: أوباما يقيم الرد المناسب على الكيميائي في سورية دون تحديد اطار زمني

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البيت الأبيض: أوباما يقيم الرد المناسب على الكيميائي في سورية دون تحديد اطار زمني البيت الأبيض: أوباما يقيم الرد المناسب على الكيميائي في سورية دون تحديد اطار زمني

وكالات
قال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني إن الرئيس باراك اوباما يقيم الرد المناسب على استخدام الاسلحة الكيميائية في سورية، لكنه لم يتخذ قراراً بشأن كيفية الرد. ولم يشر كارني إلى اطار زمني لاتخاذ أي قرار. وأضاف كارني يوم 26 أغسطس/آب "لا يوجد شك يذكر في أن السورية مذنبة"، مؤكداً أنه لا سبيل لانكار ان الاسلحة استخدمت وهذا انتهاك للقانون الدولي. في سياق متصل، بحث الرئيس الأمريكي باراك اوباما في اتصال هاتفي يوم 26 أغسطس/آب مع رئيس الوزراء الاسترالي كيفن رود الوضع في سورية. وأوضح بيان صادر عن البيت الابيض أن الزعيمين عبرا عن "قلقهما الشديد من تقارير عن استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية ضد المدنيين قرب دمشق يوم الاربعاء"، مضيفاً أن الطرفين "ناقشا ردوداً محتملة للمجتمع الدولي". من ناحية اخرى، اجتمعت مستشارة الامن القومي الامريكي سوزان رايس مع يعقوب أميردور رئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي في اطار سلسلة مشاورات ثنائية منتظمة، حيث تم بحث الوضع في كل من ايران ومصر وسورية إلى جانب قضايا أمنية اخرى في المنطقة.

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