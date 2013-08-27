رئيس مجلس النواب الأمريكي: يجب مشاورة الكونغرس قبل القيام بأي عمل ضد سورية

سي ان ان

شدد جون بينر رئيس مجلس النواب الامريكي على وجوب أن يقوم البيت الابيض بالتشاور مع الكونغرس قبل القيام بأي رد على مزاعم استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيميائية. وقال بريندان باك المتحدث باسم بينر في بيان صدر يوم 26 أغسطس/آب إن "رئيس مجلس النواب أوضح أنه قبل القيام بأي عمل يجب اجراء مشاورات ذات مغزى مع اعضاء الكونغرس وأن يكون هناك أيضا أهداف محددة بوضوح واستراتيجية اوسع لتحقيق الاستقرار". مصدر في البنتاغون: 4 مدمرات على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي أوامر من جانبه كشف مسؤول رفيع بوزارة الدفاع الأمريكية عن وجود أربعة مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي أوامر توجه لها خلال ساعات. واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه في حال دعت الحاجة فإن المدمرات يمكنها تنفيذ المهام المتعلقة بسورية في الوقت ذاته الذي يمكنها توفير الحماية لإسرائيل. وأضاف المسؤول أن الجيش الأمريكي في حالة تأهب في حال قرر الرئيس الأمريكي اتخاذ قرار عسكري.

شبكةعيونالإخبارية

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