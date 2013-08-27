"الإسكان" تطرح 6118 وحدة بالمشروع القومى بنظام التمويل العقارى خلال أيام

أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك 6118 وحدة سكنية بمساحة 63 مترا، متبقيات من المشروع القومى للإسكان السابق، سيتم طرحها من خلال صندوق التمويل العقارى خلال أيام.

وأوضح الوزير أن هذه الوحدات منها 2868 وحدة بمدينة 6 أكتوبر، و234 وحدة بالعبور، و60 وحدة بالشروق، و1289 بالعاشر من رمضان، و177 وحدة بمدينة 15 مايو، و108 وحدات بالسادات، و72 وحدة ببرج العرب، و252 وحدة ببنى سويف الجديدة، و684 بالمنيا الجديدة، و108 وحدات بأسيوط الجديدة، و36 وحدة بمدينة طيبة الجديدة، و86 وحدة بالفيوم الجديدة، و144 وحدة سكنية بمدينة قنا الجديدة.

ولفت الوزير إلى أن صندوق التمويل العقارى سيتولى طرح هذه الوحدات بشروط المشروع القومى للإسكان السابق وبنظام التمويل العقارى، وسيتم الإعلان عن ذلك خلال أيام، مؤكدا أن الوزارة تسابق الزمن حتى يستفيد كل المواطنين بالوحدات السكنية التى يتم الانتهاء منها.