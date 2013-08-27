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أحمر الشفاه.. أداة الجمال تتحول إلى خطر يهدد الصحة

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أحمر الشفاه.. أداة الجمال تتحول إلى خطر يهدد الصحة أحمر الشفاه.. أداة الجمال تتحول إلى خطر يهدد الصحة

يعتبر أحمر الشفاه من أدوات التجميل الأساسية لدى المرأة، ولكن هناك مواد سامة فيه قد تعرض الصحة للخطر، فهو يحتوى على حوالى تسع مواد سامة، أبرزها الرصاص والكادميوم والألمنيوم، بالإضافة إلى أنواع من المعادن السامة.

وتوصل باحثون فى جامعة كاليفورنيا بيركلى إلى هذه النتائج حسب العربية نت، حيث قاموا بحساب تركيزات المعادن السامة فى أحمر الشفاه وتأثير الاستخدام اليومى المتواصل لها.

وكشفت الدراسة أن وجود تلك المعادن بحد ذاته ليس المشكلة الأساسية، الخطورة تكمن فى الاستخدام المتواصل لأحمر الشفاه، الذى قد يعرض النساء لمشاكل صحية كبيرة على المدى الطويل عندما يتم امتصاصه من الجسم خلال ابتلاع المرأة جزءاً منه، فتعتبر المواد مسرطنة مع طول الاستعمال.

وبينوا أن الألوان الداكنة من أحمر الشفاه، هى التى تحتوى على أكبر كمية من الرصاص السام، والألوان الفاتحة هى التى تحتوى على الكمية القليلة من الرصاص.

وهناك اختبار بسيط يوضح ما إذا كان أحمر الشفاه يحتوى على المعادن السامة أم يخلو منها، وتتمثل فى وضع قليل من أحمر الشفاه على ورق القصدير فى الجهة اللامعة، ثم حك البقعة بمنديل لمدة عشر ثوانٍ، فإذا تحول اللون أسود فهو يحتوى على مواد سامة.

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مصر 365