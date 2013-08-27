غياب الموظفين وانقطاع التيار يربكان المعاملات في «نقل» جازان

المراجعون أعابوا غياب الرقابة وسوء التمديدات في المبنى القديم

محمد الكادومي (جازان)

حال انقطاع الكهرباء المفاجئ وغياب الموظفين أمس في إدارة الطرق والنقل بجازان دون إنهاء الكثير من معاملات المراجعين الذين توافدوا منذ وقت مبكر قادمين من عدة محافظات.وفيما رصدت «عكاظ» الخلل الكهربائي الناتج عن سوء التمديدات الكهربائية في المبنى الذي يشكو من التهالك والتساقط في أرجاء منه، لم يتم إصلاح الخلل إلا بعد أربع ساعات تقريبا ما عطل تنفيذ الإجراءات على اختلافها والمرتبطة بالحاسب الآلي.وقال لـ«عكاظ» كل من أحمد محمد وعبدالله الهروبي وعلي الفيفي إن ذلك المشهد ليس بمستغرب عن مبنى ادارة النقل في جازان في ظل غياب الموظفين وقطوعات الكهرباء بسبب التمديدات غير السليمة في المبنى التي تعطل معاملات المواطنين باستمرار، موضحين أن المبنى شهد توافد عشرات المراجعين الذي قدموا من كافة المحافظات التي تبعد بعضها لما يزيد عن 150 كيلومترا وإن انقطاع التيار الكهربائي وغياب الموظفين جمد معاملاتنا. وأوضح تركي رفاعي: من يشاهد مشهد المراجعين وهم يتنقلون من مكتب إلى آخر، في ظل غياب الموظفين يدرك مدى غياب الادارة تماما عن متابعة موظفيها، والغريب أنه إذا سألت أحدا من المتواجدين يأتي الرد بأنه ذهب لتناول طعام الإفطار أو لقضاء أشغاله الخاصة، منتقدا مبنى ادارة النقل بجازان، الذي لا يوحي لك بأنه يحتضن دائرة حكومية لها ميزانية ضخمة.فيما اشتكى موسى حسن عن فقدان معاملاته الخاصة باستخراج صك على أرضه التي يمتلكها وأنه أمضى أكثر من ثلاثة أسابيع في البحث عنها دون الحصول عليها، زاعما أن ذلك يأتي بسبب الإهمال وغياب المسؤولية في ادارة النقل.«عكاظ» هاتفت مدير إدارة النقل بجازان ناصر الحازمي للتعليق على شكوى المواطنين إلا أنه لم يرد على جميع الاتصالات، فيما قال مصدر مطلع في ادارة النقل بجازان: إن انقطاع التيار الكهربائي الذي حدث في المبنى بسبب خلل فني خارج عن إرادة الجميع وإن العمل جار لإصلاحه، مرجعا ذلك إلى التمديدات الكهربائية السيئة في المبنى نتيجة انتهاء عمرها الافتراضي.