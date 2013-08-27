«تحالف الشرعية»: «عشرات الملايين» من المصريين ينتظرون «دحر الانقلاب» الجمعة

دعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب»، في الساعات الأولى من، صباح الثلاثاء، إلى المشاركة في مظاهرات الجمعة المقبل، مضيفًا أن «عشرات الملايين من المصريين ينتظرون هذا اليوم للنزول إلى الشوارع والميادين لدحر الانقلاب». وأعرب «تحالف الشرعية»، في بيان أصدره عبر الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة على «فيس بوك»، عن تقديره لـ«مشاركة عشرات الملايين في الفعاليات الجماهيرية المتنوعة التي اندلعت، الإثنين، في القاهرة ومحافظات الجمهورية»، لافتًا لخروج مسيرات بالسيارات والموتوسيكلات وسلاسل بشرية ومسيرات جماهيرية «حاشدة»، حسب تعبيره، بـ«شكل مبهر يؤكد قدرة الشعب المصري الواعي على قيادة ثورته»، حسب قوله. وأشار «تحالف الشرعية» إلى أن «اليوم شهد العديد من الفعاليات التي كسر بها الشعب المصري حظر التجول في القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية وبورسعيد والبحيرة وبني سويف وسوهاج والمنيا وأسيوط وأسوان وشمال سيناء وغيرها من المحافظات التي عكست تحدي الشعب المصري لحظر التجول الذي فرضه الانقلاب الدموي». واعتبر أن «الحشود الجماهيرية الهادرة المشاركة في فعاليات هذا الأسبوع تفوق أضعاف أضعاف أعداد المشاركين قبل فض اعتصامي رابعة والنهضة، بما يزيد من قناعاته في قيادة الشعب لثورته، دون حاجة لأي توجيه أو وصاية». وشدد «تحالف الشرعية» على أن «المصريين لن يتنازلوا عن مطالبهم التي رفعوها منذ انقلاب 3 يوليو الغاشم من إنهاء الانقلاب ومحاسبة قادته على جرائمهم في حق الشعب المصري وعودة الشرعية المتمثلة في الدكتور محمد مرسي، ومجلس الشورى المنتخب، والدستور المستفتى عليه»، حسب قوله.إعلان - Ads إعلان - Ads