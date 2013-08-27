قافلة دعوية من «الأزهر» و«الأوقاف» ضد العنف و«التطرف» في المنيا

نظّمت مشيخة الأزهر، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، قافلة دعوية في محافظة المنيا، شارك فيها عدد من العلماء والأساتذة بجامعة الأزهر، لنشر «التسامح والدعوة لنبذ العنف ومواجهة التطرف والأفكار الهدامة». وألقى العلماء المشاركون في القافلة خطبًا في عدد من مساجد المحافظة، كما نظمت القافلة لقاءات، لمخاطبة المواطنين ودعوتهم للابتعاد عن «الأفكار المتطرفة التي تهدف إلى زعزعة أمن الوطن واستقراره». وتأتي القافلة ضمن عدة قوافل ستنظمها مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف في عدة محافظات، بهدف نشر «الأفكار الوسطية ومواجهة دعوات العنف».

شبكةعيونالإخبارية

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