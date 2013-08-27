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الصحة تقدم لقاح الدرن للمواليد الجدد

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الصحة تقدم لقاح الدرن للمواليد الجدد الصحة تقدم لقاح الدرن للمواليد الجدد

 عكاظ (المدينة المنورة)

تقدم الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة لقاح الدرن، وذلك بمراكزها المعتمدة للمواليد الجدد الذين لم يتلقوا التطعيم بالمستشفيات يوميا بدلا من المعمول به قبل ذلك وهو يوم واحد في الأسبوع. ووجه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالله بن علي الطائفي، باعتماد زيادة مركزين إضافيين لتكون ستة مراكز بدلا من أربعة وذلك حرصا على تقديم خدمة صحية ذات جودة عالية ولتحقيق الأهداف المنشودة من برنامج التحصين الموسع وللتخفيف من معاناة المراجعين من الازدحام.يذكر أن المراكز المعتمدة للتطعيمات هي العوالي وقباء والنصر والجرف والسلام والحرة الشرقية والحرة الغربية والعزيزية.

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