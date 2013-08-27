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الهيئة الملكية تحتفي بتأسيس كلية ينبع الصناعية

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الهيئة الملكية تحتفي بتأسيس كلية ينبع الصناعية الهيئة الملكية تحتفي بتأسيس كلية ينبع الصناعية

 أحمد الأنصاري (ينبع)

تحتفل الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيس كلية ينبع الصناعية، يوم الثلاثاء 4/11/1434هـ بمركز الملك فهد الحضاري بمدينة ينبع الصناعية.وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف، أن الاحتفال يأتي برعاية صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتسليط الضوء على الدور الكبير الذي لعبته كلية ينبع الصناعية في تحقيق أهداف وإستراتيجية الخطط التنموية للهيئة الملكية، ودور كلية ينبع الصناعية في تخريج الكوادر المؤهلة للعمل حتى أصبح خريجوها في مختلف تخصصاتهم مطلبا للعديد من الشركات الصناعية الكبرى.وقال الدكتور علاء بن عبدالله نصيف، إن كلية ينبع الصناعية ومنذ إنشائها في العام 1409هـ كانت ولا تزال من أهم الروافد الأكاديمية، بتخريجها الكوادر السعودية المدربة والمؤهلة في مختلف التخصصات العلمية والإدارية حتى أثبت خريجو الكلية، جدارتهم في المجالات المختلفة للصناعات.

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