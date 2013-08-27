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كيف يمكنك الحفاظ على بشرتك من حروق الشمس؟

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كيف يمكنك الحفاظ على بشرتك من حروق الشمس؟ كيف يمكنك الحفاظ على بشرتك من حروق الشمس؟

يعتبر ارتفاع درجة حرارة الجو من أكثر العوامل المؤذية للبشرة، وخاصة الحساسة منها، والذى يؤدى التعرض الطويل للمس إلى حدوث ما يشبه الحروق وتسلخات جلدية فكيف يمكنك الحفاظ على بشرتك من الالتهاب أو التسلخات.

تقول الدكتورة جيهان مصطفى، أخصائية الجلدية والأمراض التناسلية أن هناك عدة أسباب لحدوث هذا النوع من التسلخات، ومنها التعرض البشرة للشمس وخاصة وقت الذروة ودرجة الحرارة مرتفعة مما يؤدى إلى تغيير فى لون الجلد، فيتحول من لونه الطبيعى، إلى الاحمرار وتختلف درجته حسب شدة الالتهاب مع الشعور بالرغبة الملحة بالحكة، وغالبا ما يكون هذا ظاهرا بالوجه والرقبة والذراعين إذا كان رجلا أو فتاة غير محجبة.

كما أن ارتفاع درجة يتسبب فى ازدياد إفرازات العرق، ومع وجود الرطوبة المرتفعة يودى هذا إلى تسلخات وخاصة فى الأماكن الحساسة وتحت الإبطين، كما أن التواجد بأماكن غير نظيفة كأماكن بها حشرات وناموس ومع كثرة الحكة يتسبب فى تهييج والتهاب الجلد.

وللتعامل مع تلك الحالات لابد أولا إذا تعرضت لعض أو لقرص عدد من الحشرات أو تعرضت لمواد كيميائية يعانى الجلد من حساسية منها أن تشطف بالماء بصورة كبيرة لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

ثانيا ابتعدى تماما عن ارتداء أى ملابس صناعية أو من الشيفون أو من أقمشة تستخدم الألياف الصناعية ويفضل ارتداء الملابس القطنية حاولى تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة أو الخروج أثناء وقت الذروة.

ونصحت جيهان بضرورة العناية باختيار الصابون فلا يفضل الصابون العادى، ويمكن شراء صابون طبى من الصيدليات وهو ليس غالى الثمن عند اختيار واقى شمس استخدمى المعايير الطبية السليمة المناسبة للبشرة الحساسة، و ننصح بكريمات الشمس المعدنية مع التحذير من استخدام الكريمات العادية غير المخصصة للبشرة الحساسة.

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