تقنية مبتكرة لطلاء الخلايا الجرثومية تفتح آفاقا طبية جديدة

كشف الدكتور أحمد سمير خير الله، المدرس بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة - جامعة بنى سويف، عن توصل فريق من العلماء الأستراليين إلى تقنية حديثة لطلاء الأجسام متناهية الصغر، مثل الخلايا الجرثومية، وتمتاز هذه الطريقة بأنها سريعة، ورخيصة، و تتم باستخدام مواد طبيعية.

وأوضح خير الله أن عملية طلاء الأجسام المجهرية (بما فى ذلك الخلايا الجرثومية) لها العديد من التطبيقات المهمة فى الطب وعلم النانوتكنولوجى، مثل مقاومة التآكل وإيصال جزيئات الدواء إلى الخلايا بشكل أفضل، إلا أن العوائق التى تواجهها عملية الطلاء التقليدية تتمثل فى صعوبة وطول فترة إجرائها وارتفاع تكلفتها، حيث تستلزم خطوات متعددة و تتطلب فى أغلب الأحيان مواد صناعية غالية الثمن.

وأشار خير الله، أن الباحثون قد نجحوا خلال التقنية الجديدة والمبتكرة فى استخدام أيونات الحديد مع حمض التـنيك Tannic acid، لإنتاج مادة طلاء رقيقة، رخيصة، آمنة وغير سامة، لها القدرة على الالتصاق بالعديد من المواد، بما فى ذلك أجسام النانو و الأجسام المجهرية (على سبيل المثال: جزيئات نانو الذهب، كاربونات الكالسيوم، جزيئات ثانى أوكسيد السيليكون، والبكتيريا) كما أن مادة الطلاء الجديدة أظهرت قدرة على الالتصاق بالأسطح بغض النظر عما إذا كان الجسم الذى سيتم طلاؤه يحمل شحنة سالبة أو موجبة أو متعادلة، كما يمكن تطبيقها على حد سواء على المركبات العضوية وغير العضوية.

واختتم خير الله قائلاً إن الأبحاث المستقبلية ستهتم بدراسة التطبيقات المحتملة لتقنية الطلاء الجديدة، والتى تتضمن التصوير الطبى الحيوى (مثل الأشعة المقطعية بالكمبيوتر CT Scan والتصوير بالرنين المغناطيسى MRI).

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بالدورية العلمية المرموقة "Science"، فى الثانى عشر من شهر يوليو الماضى.