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المكملات الغذائية قد تؤذى الجنين

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المكملات الغذائية قد تؤذى الجنين المكملات الغذائية قد تؤذى الجنين

التغذية المتوازنة أساس صحة الحامل والجنين (الألمانية) شدد طبيب أمراض النساء كريستيان ألبرينغ حسب جزيرة نت، على ضرورة ألا تتناول الحامل أية مكملات غذائية، إلا بعد استشارة طبيبها المعالج، مؤكدا أنه لا يجوز تناول جرعات كبيرة من الفيتامينات والمعادن وغيرها من المواد خلال الحمل.

وأوضح ألبرينغ -الخبير لدى "الصحة سبيلك للحياة" بمدينة بون- أن تناول جرعة زائدة من الفيتامينات مثلا يمكن أن يلحق الأذى بالجنين، كما أن كثيرا من المواد ليس هناك أى داع لتناولها.

وأكد طبيب النساء أن الحامل التى تتبع نظاما غذائيا يتسم بالتنوع يمكنها الاستغناء عن المكملات الغذائية، مثل بعض الأحماض الدهنية الخاصة.

وضرب ألبرينغ مثالا على ذلك بحمض "دوكوساهيكسانويك" (DHA) الذى يتم الترويج له على أنه يزيد من النشاط الذهنى للطفل، مشيرا إلى أنه قد يكون مهما فقط للحامل التى لا تتناول الأسماك. ولا يجوز تناوله إلا بناء على توصية الطبيب.

وأضاف ألبرينغ أن حمض الفوليك واليود هما فقط اللذان يتعين على الحامل تناولهما بشكل إضافى، وهذا أيضا بناء على استشارة الطبيب والتى يجب أن تبدأ قبل الحمل وفى اللحظة التى يتخذ فيها الزوجان القرار بإنجاب طفل.

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