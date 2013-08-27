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"6 أبريل المستقلة" بالإسماعيلية تقاطع لقاء المحافظ بالقوى الثورية

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"6 أبريل المستقلة" بالإسماعيلية تقاطع لقاء المحافظ بالقوى الثورية "6 أبريل المستقلة" بالإسماعيلية تقاطع لقاء المحافظ بالقوى الثورية

طالبت حركة 6 أبريل المستقلة محافظ الاسماعيلية اللواء أحمد بهاء الدين القصاص، بتنفيذ بنود خارطة الطريق، وخاصة تمكين الشباب، وذلك تنفيذاً لخطاب الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

وقال محمد موسى المنسق العام للحركة للجمهورية إن الحركة ستقاطع الاجتماع الذى عقدته المحافظة للقوى الثورية، حتى تنفيذ خارطة الطريق، وطالب محمد موسى محافظ الإسماعيلية بالمضى قدما فى تحقيق ما قامت من أجله ثورة 30 يونيو.

وأشارت أية حلمى بأن الحركة مستمرة فى تقديم الكشوف بالتنفيذيين المواليين للإخوان فى الجهات والهيئات الحكومية والتنفيذية، وستقوم بعقد مؤتمر صحفى فى الأيام القليلة المقبلة لمناقشة ما تم تنفيذه من خارطة الطريق وإرسال توجيهاتها لرئاسة مجلس الوزراء.

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