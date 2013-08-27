الاحتفال بتخرج أول دفعة لكلية الهندسة بجنوب الوادى

شهد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى مساء اليوم الاثنين حفل تخريج أول دفعة لكلية الهندسة بقنا، وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر جامعة جنوب الوادى بقنا.

وشهد الحفل تكريم أوائل كلية الهندسة على مستوى أقسام الكلية الأربعة، وهم الطالب عبد الناصر شرقاوى "قسم الهندسة الميكانيكية" الأول على الدفعة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، وجاءت الطالبة أبرار عاطف عبد الفتاح "شعبة هندسة قوى" فى المرتبة الثانية بتقدير عام جيد جدا والطالب عمرو محمد أحمد فى المركز الثالث قسم "هندسة مدنى" وحصل على المركز الرابع الطالب حسنين رمضان أبو الفضل قسم "الهندسة الكهربائية".

ومن جانبه وجه الدكتور جمال عبد الجابر عميد كلية الهندسة بقنا الشكر لرئيس الجامعة على دعمه الكامل لكلية الهندسة وشركة أسمنت قنا، التى قامت برعاية حفل تخريج أول دفعة بكلية الهندسة وقدمت مكافأة مالية لأوائل الخريجين.