أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الاحتفال بتخرج أول دفعة لكلية الهندسة بجنوب الوادى

Google+ Print
الاحتفال بتخرج أول دفعة لكلية الهندسة بجنوب الوادى الاحتفال بتخرج أول دفعة لكلية الهندسة بجنوب الوادى

شهد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى مساء اليوم الاثنين حفل تخريج أول دفعة لكلية الهندسة بقنا، وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر جامعة جنوب الوادى بقنا.

وشهد الحفل تكريم أوائل كلية الهندسة على مستوى أقسام الكلية الأربعة، وهم الطالب عبد الناصر شرقاوى "قسم الهندسة الميكانيكية" الأول على الدفعة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، وجاءت الطالبة أبرار عاطف عبد الفتاح "شعبة هندسة قوى" فى المرتبة الثانية بتقدير عام جيد جدا والطالب عمرو محمد أحمد فى المركز الثالث قسم "هندسة مدنى" وحصل على المركز الرابع الطالب حسنين رمضان أبو الفضل قسم "الهندسة الكهربائية".

ومن جانبه وجه الدكتور جمال عبد الجابر عميد كلية الهندسة بقنا الشكر لرئيس الجامعة على دعمه الكامل لكلية الهندسة وشركة أسمنت قنا، التى قامت برعاية حفل تخريج أول دفعة بكلية الهندسة وقدمت مكافأة مالية لأوائل الخريجين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365