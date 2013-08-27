"ويبوميتريكس": جامعة بنى سويف ضمن أفضل 100 جامعة عربية وأفريقية

انضمت جامعة بنى سويف ضمن أفضل 100 جامعة عربية وأفريقية على مستوى العام الثالث، وذلك وفقًا لما أصدرته مؤسسه "ويبوميتريكس" للمؤشرات العالمية للجامعات لقياس جوده الخدمات التعليمية والبحثية لأكثر من عشرين ألف جامعة حول العالم أظهر فى مؤشراته تقدم جامعة بنى سويف فى هذا التقييم العالمى، الذى شمل الترتيب المصرى والعربى والأفريقى والعالمى خلال النصف الأول من العام الجارى .

أكد الدكتور إبراهيم شعبان مدير وحدة مشروعات تطوير التعليم العالى بأن ما أصدرته هذه المؤسسة من تقدم الترتيب العالمى بنسب تتراوح بين 10% و33% لجامعات بنى سويف والمنوفية وطنطا والفيوم وسوهاج وحلوان والمنيا وقناة السويس وحلوان.

فى حين أوضح الدكتور أمين لطفى – رئيس جامعة بنى سويف، أن ظهور الجامعة فى التصنيف العالمى يعود إلى جهود الجامعة إدارة ومجتمعا أكاديميًا من أساتذة وطلاب وعاملين، وقد بذلت الجامعة أقصى ما فى وسعها للتواجد داخل هذا التصنيف خلال الأعوام السابقة.

وأشار لطفى إلى أن إعداد الجامعة للتصنيف الدولى يتطلب إنفاقًا جيدًا على البحث العلمى ومزيدًا من النشر الدولى للأبحاث العلمية، وأرجع رئيس الجامعة ذلك إلى زيادة حجم وتنوع البحوث العلمية المنشورة دوليًا لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة فى الدوريات والموسوعات العالمية المصنفة عالميًا.