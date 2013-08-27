"المصرى الديمقراطى" بالقليوبية يستنكر تطاول أردوغان على شيخ الأزهر

أصدر الحزب المصرى الديمقراطى بالقليوبية بيانا استنكر فيه تطاول رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان على فضيلة شيخ الأزهر.

وجاء بالبيان الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه يستنكر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بالقليوبية ما صدر من قبل رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان من تطاول على فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ويؤكد الحزب أن ما قاله رجب طيب أردوغان غير مقبول ويتخطى كل الحدود.

وطالب الحزب رئيس الوزراء التركى طيب أردوغان أن يهتم بشئون بلاده وإصلاح شأنها الداخلى بدلا من الاهتمام بنا أو محاولة استغلالنا لدعم موقفه فى بلاده، وأنه بهذا التطاول وضع نفسه فى مزبلة التاريخ الذى لن يغفر له تطاوله.

ويرى الحزب أن التاريخ لم ينس موقف تركيا لدعمها للإرهاب ومساندتها لجماعة محظورة جماعة عنف جماعة قتل فى الشارع جماعة تلوثت يدها بدماء المصريين، مطالبا بموقف حازم وقوى وصارم وصريح من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية تجاه تركيا ورئيس وزرائها لدعمهم للإرهاب والقتل والعنف فى الشارع المصرى والوطن العربى.