أنباء عن تغيير وزارى فى الجزائر منتصف سبتمبر

ذكرت أنباء صحفية أن الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة سيجرى تغييرا وزاريا على الحكومة الحالية التى يرأسها عبد المالك سلال فى منتصف سبتمبر القادم حيث يرغب فى اختيار حكومة تكنوقراطية تتولى مهمة تصريف الأعمال لحين تعديل الدستور وإجراء انتخابات الرئاسة المقررة أبريل 2014، مشيرة إلى أن هناك احتمالات الاستغناء عن الوزراء الذين ينتمون إلى جبهة التحرير الوطنى بسبب الأزمة القائمة بين أجنحة الحزب العتيد.

ونقلت الأنباء عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن سلال، الذى يتولى مهام عمله منذ ما يقرب من عام إلى جانب تصريفه لشئون الدولة بسبب مرض الرئيس الجزائرى، أعد تقريرا مفصلا عن نشاط كل الوزارات لتقديمه إلى الرئيس.