المرصد السورى: قصف واشتباكات وانتشار أمنى فى مختلف أنحاء سوريا

ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان أن المنطقة القريبة من التربة فى حى قبر عاتكة بمحافظة دمشق، شهدت انتشاراً لقوات الأمن السورية ليل الاثنين- الثلاثاء دون معلومات عن سبب الانتشار.

وذكر المرصد، فى بيان لها فى ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، أن مناطق فى مخيم "اليرموك" بدمشق شهدت قصفا من القوات النظامية فى وقت متأخر من مساء أمس الاثنين.

وقال المرصد إن القوات النظامية جددت قصفها على مناطق فى مدينة السفيرة فى محافظة حلب شمال سوريا منتصف ليل الاثنين- الثلاثاء.

كما أفاد نشطاء بتعرض مناطق فى بلدة "أورم" الكبرى بحلب لقصف بقذائف تحمل مواد فوسفورية والتى سببت حروقاً فى أجساد المواطنين، فيما سقط عدد من الجرحى وسط أنباء عن سقوط عدد من القتلى.

وأضاف المرصد أن مناطق فى مدينة "تلبيسة" بمحافظة حمص وسط سوريا تعرضت لقصف من القوات النظامية بقذائف الهاون والدبابات مساء أمس الاثنين دون معلومات عن خسائر بشرية.

وأوضح المرصد أن القوات النظامية جددت قصفها قصفها مساء أمس على مناطق فى مدينة "الرستن" بحمص.