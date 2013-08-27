مسئول أمريكى: 4 مدمرات بالبحر المتوسط تستعد لقصف سوريا خلال ساعات

قال مسئول رفيع بوزارة الدفاع الأمريكية، فجر اليوم الثلاثاء، إن أربع مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية على أهبة الاستعداد لتنفيذ أى أوامر توجه لها خلال ساعات.

وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه فى تصريح لشبكة "CNN " إذا دعت الحاجة فإن المدمرات يمكنها تنفيذ المهام المتعلقة بسوريا فى الوقت ذاته الذى يمكنها توفير الحماية لإسرائيل.

وأضاف المسئول أن الجيش الأمريكى فى حالة تأهب فى حال قرر الرئيس الأمريكى اتخاذ قرار عسكرى، مشيرا إلى أنه "إذا اختار الرئيس أوباما أحد الخيارات العسكرية سيتم تنفيذها.

وبين المصدر أنه ومن باب الحفاظ على الخيارات مفتوحة لا يوجد جدول زمنى لعودة المدمرة USS Mahan للوطن، إلا أن أوامر قائد الأسطول السادس أبقت عليها فى البحر الأبيض المتوسط حتى بعد وصول المدمرة USS Ramage، التى من المفترض أن تحل محل المدمرة ماهان.

ويشار إلى أن هذه التصريحات تأتى فى الوقت الذى انهى فيه رئيس هيئة الأركان الأمريكية، مارتن ديمبسى، اجتماع له فى الأردن، تناول فيه الأوضاع فى سوريا بشكل خاص وتداعيات وصول الصراع إلى الدول المحيطة والتأثير سلبا على الأمن الإقليمى.