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غرفة القبة الأمنية الليبية تؤكد التعرف على منفذى اغتيال المقدم عقيلة

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غرفة القبة الأمنية الليبية تؤكد التعرف على منفذى اغتيال المقدم عقيلة غرفة القبة الأمنية الليبية تؤكد التعرف على منفذى اغتيال المقدم عقيلة

أكدت الغرفة الأمنية بمدينة القبة بأنها تعرفت على الجناة الذين اغتالوا خلال اليومين الماضيين رئيس وحدة تفكيك المتفجرات بمدينة بنغازى المقدم مصطفى عقيلة، وكان المقدم مصطفى عقيلة بالجيش الليبى قد اغتيل يوم الجمعة الماضى فى بنغازى شرقى البلاد بعد خروجه من المسجد بعد صلاة الجمعة.

وقال آمر الغرفة العقيد آدم البيرة - فى تصريح له أمس الاثنين، إن إحدى البوابات الواقعة ما بين المخيلى والقبة استوقفت سيارة مشتبهاً فيها، مما دفع ركابها لإطلاق النار على حراسات البوابة ما أدت إلى مقتل أحد أفراد الجيش.

وأضاف البيرة أنه تم ملاحقة السيارة والتعامل معها، وقبل إيقافها فر منها الجناة باتجاه الصحراء وعثر بداخلها على متعلقاتهم الشخصية .. مؤكدا بأنه يجرى الآن تمشيط المنطقة للقبض عليهم، وكان المقدم مصطفى عقيلة بالجيش الليبى قد اغتيل يوم الجمعة الماضى فى بنغازى شرقى البلاد بعد خروجه من المسجد بعد صلاة الجمعة.

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مصر 365