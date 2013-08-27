رئيس "المركزي للمحاسبات": أنظمة الحكم المتعاقبة تهمش دور الجهاز.. وهناك جهات سيادية تزعم أنها فوق القانون

كتب : محمد عاشور منذ 36 دقيقة

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن الفساد غريزة مرتبطة بالبشر ولا خلاص منه بشكل نهائي وقاطع، مؤكدًا أن مستويات الفساد تتراجع وتتقدم بحسب مواجهة الدولة لها.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن من أكبر أخطاء الأنظمة المتعاقبة في مصر تصدير الملاحقات الأمنية وحدها لأي انتهاك للقانون أو المال العام، مؤكدًا أن الجهاز المركزي للمحاسبات تم إنشاؤه لمراقبة المال العام أينما وجد، لافتًا إلى أنه كانت هناك رغبة من أنظمة الحكم المتعاقبة في تهميش دور الجهاز المركزي للمحاسبات، وكان هناك جهات سيادية تزعم أنها فوق القانون.

وتابع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، "عندما توليت رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات وجدت أن فساد الأفراد ضئيل مقارنة بفساد المؤسسات، لا توجد وزارة الآن بمنأى عن مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات".

وأكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه كلف أعضاء الجهاز بفحص تعيينات المستشارين في الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أنه يوجد أكثر من 100 ألف مستشار في أجهزة الدولة، ويوجد مستشار واحد منتدب لأكثر من 12 جهة ويتقاضى أجرًا من كل هذه الجهات.

وقال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إنه لم يصله أي بلاغ ضد مؤسسة الرئاسة من أي جهة أو مسؤول عن اعتداء على المال العام خلال العام الماضي، منوهًا إلى أنه أنشأ مكتب شكاوى لتلقي الشكاوى وفحصها، بما في ذلك الذي يتم تقديمه من مجهول، نافيًا أي محاولة من الرئيس السابق أو المقربين منه للتدخل في عمله.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، "ما ذكره الرئيس السابق محمد مرسي في خطابه الأخير عن أرقام الفساد المالي في وزارة الطيران المدني لا علاقة للجهاز بها".