مختصات: نزع الأراضي ينعش العقار شرق العروس

زين عنبر (جدة)

توقعت عدد من العقاريات نمو سوق العقار بعد حالة الركود التي شهدها في الأشهر الماضية، وأكدن وجود معطيات ومؤشرات قوية لانتعاش الحراك العقاري، خاصة بعد توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة بالبدء في إجراءات نزع العقارات شرق جدة.وأكدت العقارية ازدهار باتوبارا على النمو المتسارع الذي تسجله سوق العقار، بعد صرف التعويضات لأصحاب العقارات المنزوعة التي سيتوجه أصاحبها للشراء وبناء السكن في مخططات أخرى خاصة في شمال جدة، وقالت «إن ما يشهده تطوير شرق جدة من مشاريع حكومية يجعله مخططا حيويا بعد أن تمت معالجة حمايته من أخطار السيول».وبينت باتوبارا أن ركائز النمو الإيجابي لسوق العقار تأتي وفق العديد من المؤشرات منها ضخ الأموال التي يتم اقتراضها من البنوك من أجل شراء السكن أو قروض صندوق التنمية العقاري، موضحة أن هناك نحو 20 ألف قرض عقاري جاهز للاستلام ستدفع لأصحابها للتوجه نحو الشراء في مخططات الأراضي والعمائر والفلل، ما يؤكد أن السوق العقاري في تصاعد إيجابي بخلاف التوقعات التي قد تتجه لركود الحركة الشرائية من أجل السكن.وفي السياق نفسه، توقعت العقارية صافيناز بوشناق توجه الرغبة في الشراء إلى مخططات شمال وجنوب جدة، لكن الأكثر تداولا الإقبال على مخططات الشمال سواء فيما يخص الاستثمار في شراء الأراضي أو بناء الفلل والعمائر السكنية، في ظل توفر الخدمات والمرافق التي يحتاجها السكان في المخططات السكنية، لافتة إلى أن سعر المتر في أراضي شمال جدة وصلت إلى خمسة آلاف ريال، مشيرة إلى أن الحركة الشرائية في أراضي المخططات تشهد إقبالا من السيدات والرجال على حد سواء خاصة في ظل توجه أفراد الأسرة لتملك السكن بدلا من الاستمرارية في السكن بالإيجار.