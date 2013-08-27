بدء استقبال ملاك العقارات المنزوعة لمشروع تصريف السيول

فريق عمل يدقق البيانات تمهيدا لصرف التعويضات
حسين هزازي (جدة)
استقبل مركز الملك عبدالعزيز الثقافي في أبرق الرغامة أمس المواطنين الذين تقع عقاراتهم ضمن الأراضي المقرر نزعها لصالح مشروع مياه الأمطار وتصريف السيول في محافظة جدة، وذلك في وجود فريق عمل متكامل من عدة جهات، ومجهز لاستقبالهم وتسجيل بياناتهم في الحاسب الآلي داخل القاعة الكبرى بالمركز، والتأكد من الأوراق المطلوبة وأن العقار يقع ضمن العقارات المراد نزعها لصالح المشروع.المواطن ناصر الجهني قال لـ«عكاظ» إنه حضر للاستفسار فقط دون أن يحضر أوراق عقاره، فضلا عن التأكد من موقع عقاره أولاً ومن ثم يكمل الأوراق المطلوبة، وأوضح أنه لا يعلم عن آلية التعويض وسيتم التعرف عليها لاحقاً بعد إكمال الأوراق المطلوبة وتحويلها للجهات المعنية التي تقوم بالتثمين.إلى ذلك كشف مشروع مياه الأمطار عن تسلم عروض المقاولين تمهيداً للبدء في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشاريع حماية محافظة جدة من أخطار السيول، وتقييمها للمنافسة على تصريف السيول لمناطق شرق جدة ومشروعات مجاري السيول المصاحبة للطريق الدائري الشرقي، وكذلك الانتهاء من تطوير أسس تصميم الشبكة الرئيسة لتصريف مياه الأمطار لتمدد النطاق العمراني المتوقع عام 1450هـ، فيما يجري العمل حاليا على تطوير المخطط العام للشبكة الرئيسة لتصريف مياه الأمطار في النطاق العمراني للمدينة.وقد أنجزت إدارة مشروع مياه الأمطار وتصريف السيول بمحافظة جدة العديد من الأعمال الخاصة بمشروعات حماية النطاق العمراني من أخطار السيول، ويسير المشروع وفق الخطة الموضوعة وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى والخاصة بالحلول العاجلة التي شملت 14 مشروعا عام 1432هـ، وكذلك الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية التي شملت إنشاء خمسة سدود وملحقاتها من سدود رادفة ومفيض للسدود، وقنوات تصريف وطرق في سدود وادي غيا، وأم حبلين، ووادي دغبج، ووادي بريمان وسد وادي غليل، فضلا عن إعادة تأهيل وتوسعة مجاري السيول الثلاثة الرئيسة الشمالية والجنوبية والشرقية.وكان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، قد وجه بتشكيل لجنة من أمانة محافظة جدة وشرطة المحافظة والشركة السعودية للكهرباء وشركات الاتصالات وشركة المياه الوطنية لحصر العقارات المراد نزعها لصالح المشروع استنادا للمادة «السادسة» من «نظام نزع الملكية»، مع تكليف لجنة تقدير العقارات بمحافظة جدة بتقدير العقارات المراد نزعها لصالح المشروع، وتكليف لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات والبدء فورا في إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة ضمن حدود 10 مشاريع جديدة، والتي تمثل المرحلة الثالثة لحماية التمدد العمراني بشرق جدة وتشمل أودية بريمان، الخمرة، الحفنة، أم حبلين الجنوبي، كراع، مريخ الشمالي والقنوات الواقعة شمال مطار الملك عبدالعزيز ووادي عشير ومنطقة الواحة، إضافة لخطوط المواسير لشبكات تصريف مياه الأمطار الواقعة على طريق الحرمين لصالح المشروع للمنفعة العامة.يذكر أن قرار أمير منطقة مكة يقضي بتشكيل لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، وعضوية كل من أمين المحافظة ومدير عام مشروع مياه الأمطار وتصريف السيول ومدير عام فرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة ومدير الشرطة بجدة لدراسة الإجراءات الخاصة بنزع العقارات لصالح المشروع.