المجلس البلدي يدعم برامج «خيركم» لتحفيظ القرآن

عبد العزيز غزاوي (جدة)

أبرم المجلس البلدي بجدة أمس، اتفاقية تعاون مع جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم، حيث وقع الاتفاقية من الجانبين كل من الدكتور أيمن صالح فاضل رئيس المجلس البلدي والمهندس عبدالعزيز عبدالله حنفي رئيس جمعية خيركم، بحضور نائب رئيس المجلس البلدي الشيخ عبدالله المحمدي وعضو المجلس عبدالعزيز السريع.وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق برامج ومشاريع تعود بالنفع لصالح (خيركم) دعما منه لتطوير خدمة تعليم وتحفيظ القرآن الكريم.من جانبه، أوضح الدكتور أيمن فاضل أن إبرام الاتفاقية هدفها تحقيق الفائدة لقاطني عروس البحر الأحمر وفق منهجية علمية وخبره عملية، في إطار دور المجلس في تفعيل المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع من خلال المشاركة في المشاريع التي تعود بالنفع على المجتمع والمساهمة في دعم البرامج الهادفة.ونصت الاتفاقية على عدد من الموضوعات منها تعريف طلاب الجمعية بمهام وأنشطة المجلس البلدي، مشاركة طلاب الجمعية في العمل التطوعي تحت إشراف المجلس، تعاون المجلس في كل ما يحقق هداف خيركم، دعم البرامج الاجتماعية التي تسعى خيركم لتحقيقها لخدمة المجتمع، ودعم حملة خيركم في تعظيم القرآن الكريم.