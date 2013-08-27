منع الصيد وتسويق اسماك بحيرة الأصفر

عبدالكريم الموسى (الأحساء)

حذرت هيئة الري والصرف بالأحساء من صيد الأسماك في بحيرة الأصفر الواقعة شرق الأحساء وكذلك من المصارف الزراعية المحيطة بالأراضي الزراعية. ودعت الهيئة إلى الامتناع عن ذلك باعتبار أسماك بحيرة الأصفر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعمدت الهيئة إلى وضع عدد من اللوحات التحذيرية حول البحيرة والمصارف المؤدية إليها باللغتين العربية والإنجليزية مع رسوم توضيحية، ويأتي ذلك تبعا لما تم إقراره من لجان متخصصة من الجهات المعنية في محافظة الأحساء والأمانة وهيئة الري والصرف بعد أن لوحظ تزايد توافد هواة الصيد على المواقع المشار إليها وكذلك بيع الأسماك في مواقع صيدها باعتبار بيئة نمو تلك الأسماك غير صحية.من جهته، ناشد المتحدث الرسمي لهيئة الري والصرف بالأحساء فرحان بن فهد العقيل هواة الصيد من المواطنين والمقيمين الامتناع عن صيد الأسماك في الأماكن المعلن عنها وذلك حرصا على الصحة العامة وسلامة الجميع، وطالب العقيل من الجميع التجاوب مع هذا التحذير والإبلاغ أيضا عن أي حالة صيد أو تداول لتلك الأسماك.