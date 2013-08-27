إخلاء 3 مدارس خطيرة في الخبر

خالد البلاهدي (الخبر)
تنفيذا لتعليمات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية بسرعة إخلاء بعض المدارس التي تشكل خطرا على الطلاب في محافظة الخبر، بادرت الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة بضم ثلاث مدارس إلى ثلاث مدارس أخرى بما يحقق التشغيل الكامل لجميع فصول المدارس تحقيقا لمصلحة الطلاب.وأوضح مدير مكتب التربية والتعليم في الخبر سعيد بن عبدالله القحطاني خلال حفل المعايدة الذي أقامته شعبة الإدارة المدرسية بالمكتب في مدرسة الخبر المتوسطة بالخبر بحضور المساعد للشؤون التعليمية بالمكتب خضر الغامدي، والمساعد للشؤون المدرسية خالد الثابت، والمشرفين التربويين ومديري المدارس الحكومية والأهلية بالخبر، أن المدارس التي تم ضمها هي مدرسة أنس بن النضر ضمت إلى مدرسة العباس بن عبدالمطلب، ومدرسة السعودية المتوسطة إلى مدرسة القادسية المتوسطة، ومدرسة الفضل بن الربيع الثانوية ضمت إلى مدرسة طيبة الثانوية، كما تم نقل مقر مدرسة طيبة الثانوية إلى مبنى مدرسة السعودية المتوسطة الحالي، ونقل مدرسة القادسية المتوسطة إلى مبنى مدرسة طيبة الثانوية على أن تستقبل تلك المدارس طلابها مع بدء العام الدراسي الحالي.وأكد القحطاني خلال حديثه إلى مديري المدارس بضرورة العمل وفق ما جاء في تعليمات إمارة المنطقة باستبدال مسمى مراجع إلى مسمى «مستفيد» ورفع شعار «تبسمك في وجه أخيك صدقة».وأشار إلى تخصيص لجنة في المكتب لمتابعة قبول وتسجيل الطلاب، بحيث تعتمد آلية تسجيلهم بالدرجة الأولى على استيعاب جميع الطلاب السعوديين في المدارس الحكومية، ثم الطلاب المقيمين، الذين يرتبط أولياء أمورهم بعقود عمل مع القطاعات والمؤسسات الحكومية وفق نسب محددة، ومن ثم الطلاب المقيمين الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاعات الخاصة.