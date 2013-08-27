مكتبة الأمير سلمان .. مصدر موثوق لـ 24355 رسالة جامعية و 5657 مطبوعة نادرة

أحمد الحذيفي (الرياض)

تضم مكتبة الامير سلمان المركزية في جامعة الملك سعود العديد من الكتب النادرة والرسائل الجامعية، ومن ابرز القاعات قاعة المراجع الرئيسية وتحتوي على موسوعات ومعاجم وقواميس وأدلة وببليوجرافيات وكتب التراجم والأطالس وعددها 24743 عنوانا، اما قاعة المجموعات الخاصة فتضم الرسائل الجامعية الماجستير والدكتوراه ومصادر المعلومات المهمة التي تقتنيها المكتبات ومراكز المعلومات، وتشكل مجموعة مهمة من الوثائق التي تعين الباحثين في موضوعاتهم، كما أنها تتناول موضوعات لم يسبق بحثها أو دراستها، وتكمن المشكلة الرئيسية في الرسائل الجامعية في محدودية النسخ والحصر الببلوجرافي لها، لذا يتم تصويرها على المصغرات الفيلمية مثل الميكروفيلم وعلى أقراص الليزر، وقد بلغ إجمالي عدد الرسائل الجامعية ماجستير ودكتوراه 24355 عنوانا، تقع في 34043 مجلدا، و 246 ميكروفيلم، و 2915 ميكروفيش و 360 قرصا مكتنزا CDs، بالإضافة إلى 798 رسالة ماجستير ودكتوراه على أقراص.المكتبة تحتوي ايضا مطبوعات منشورة في المائة سنة الأولى من تاريخ الطباعة في أي بلد في العالم، وقد ينخفض هذا المدى الزمني إلى 50 سنة في بعض الدول حديثة العهد بالطباعة وتحفظ بقسم المجموعات الخاصة من مبنى مكتبة الأمير سلمان المركزية؛ أما بالنسبة للمجموعات التذكارية الموجودة سابقا بالقسم، فقد تم نقلها ودمجها في قاعات الكتب العامة الموجودة وبلغ إجمالي عدد المطبوعات النادرة المتاحة بمكتبات الجامعة خلال العام 1432/1433هـ 5657 عنوانا تقع في 8503 مجلدات.وتوفر المكتبة المطبوعات الحكومية أو الرسمية وأنشطة المؤسسات والهيئات المختلفة، سواء الوطنية منها أو الإقليمية أو الدولية، وبلغت مقتنياتها حتى الآن 128762 عنوانا عربيا وغير عربي، تقع في 214963 مجلدا، اما وحدة الخرائط فتزود الباحثين بمواد في مجالات المعرفة البشرية، مثل الجغرافيا في العلوم الاجتماعية، والجيولوجيا في العلوم الطبيعية. وتضم وحدة الخرائط 922 خريطة، كما تضم الوحدة عددا من المخططات الهندسية لمناطق المملكة وعددا من الأطالس، وتم تزويدها بمجموعة من الخرائط المنتقاة ذات المقاسات المختلفة والمناسبة وذلك لتقديم خدمة متميزة لرواد المكتبة والمستفيدين. كما تحتوي على إصدارات ومطبوعات الجهات الحكومية كالوزارات والمنظمات والمؤسسات الحكومية. فيما تضم قاعة الكتب العربية والأجنبية مجموعة من الكتب لكافة التخصصات في الجامعة، وقد بلغت جملة مقتنيات مكتبات الجامعة من أوعية المعلومات 789182 عنوانا تقع في 2567383 مجلدا ومادة بزيادة نسبتها 8.44 %.وهناك قسم وحدة الإجراءات الفنية الذي يضم ثلاث شعب، هي شعبة تزويد الكتب، الدوريات وشعبة الفهرسة والتصنيف. وأوضح مدير القسم أحمد العجروش أن القسم يقوم بتزويد المكتبة بجميع مصادر المعلومات من دوريات علمية بشقيها العربي والإنجليزي، وتتمثل أهمية القسم في تغذية وتزويد المكتبة بمصادر المعلومات وتلبية طلبات أعضاء هيئة التدريس والطلاب ومرتادي المكتبة، وكذلك الجامعة باحتياجاتها من الإصدارات والدوريات التي تصدر في جميع أنحاء العالم، وعن أكثر الكليات طلبا وارتيادا للمكتبة، يضيف هما الآداب والتربية، موضحا أنهم يقومون بعملية الاستبدال بصورة مستمرة من الإصدارات الحديثة، اما قسم التزويد فيضيف أكثر من 50 ألف عنوان لأرفف المكتبة، ويقوم قسم التزويد بمكتبة الأمير سلمان بن عبدالعزيز المركزية بالعديد من العمليات والإجراءات على جميع الكتب والطلبيات سواء كانت عربية أو أجنبية، ومن هذه الإجراءات عملية التكشيف، إعداد أوامر التوريد، الاستلام، الفحص، المطابقة، والمغنطة وخلافها.