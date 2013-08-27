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بالفيديو .. ريال مدريد ينجو من فخ جرانادا بهدف بنزيما

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بالفيديو .. ريال مدريد ينجو من فخ جرانادا بهدف بنزيما بالفيديو .. ريال مدريد ينجو من فخ جرانادا بهدف بنزيما

جرانادا (إسبانيا)، (إفي): حقق ريال مدريد الإسباني اليوم فوزا هزيلا بهدف دون رد على مضيفه جرانادا في ثاني جولات الدوري الإسباني.

سجل الفرنسي كريم بنزيما هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة بعد أن استلم البرتغالي كريستيانو رونالدو كرة عرضية سبقه إليها المهاجم الفرنسي ليسددها داخل المرمى.

ويرفع هذا الفوز رصيد ريال مدريد إلى ست نقاط في المركز الخامس، بفارق الأهداف خلف فياريال الرابع، فيما تجمد رصيد المضيف عند ثلاث نقاط في المركز التاسع.

وبهذا يواصل ريال مدريد عروضه الهزيلة بقيادة مدربه الجديد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد أن فاز بصعوبة على ريال بتيس بهدفين مقابل واحد في لقائه الافتتاحي بالليجا على ملعب (سانتياجو برنابيو).

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فيديو اليوم السابع

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