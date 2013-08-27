جامعة الجوف تعقد لقاء لتحديد البحوث المشاركة في المؤتمر العلمي

عبدالعزيز المشيطي (القريات)

كثفت جامعة الجوف استعداداتها للمشاركة في المؤتمر العلمي الخامس لطلاب وطالبات التعليم العالي.وقد عقد الاجتماع الأول لمنسقي المؤتمر العلمي واللقاء التحضيري لكليات الجامعة بمقر نادي الهوايات بكلية الطب، وفيه نقل وكيل عمادة شؤون الطلاب والمشرف العام للمؤتمر الدكتور هزاع الفويهي شكر مدير الجامعة وتقديره لجهود الجميع في التحضير للمشاركة في المؤتمر، حاثا على بذل ما في الوسع لتحقيق الهدف المنشود.وأهابت عمادة شؤون الطلاب بالمبدعين من طلاب وطالبات الجامعة للاستعداد بما لديهم من مواضيع وأفكار وبحوث علمية وأفلام ومنتجات فنية، وتقديمها قبل موعد إجازة منتصف العام في مبنى عمادة شؤون الطلاب، مشيرة إلى أنه سيعقد في الأسابيع المقبلة لقاء تحضيري تنافسي داخل الجامعة، لتحديد البحوث والابتكارات والأعمال الفنية الفائزة التي سيتم ترشيحها للمشاركة في المؤتمر العلمي الخامس نهاية شهر جمادى الأولى المقبل.