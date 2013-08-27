أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

تهيئة معلمي الإنجليزية بـ «ماكميلان»

Google+ Print
تهيئة معلمي الإنجليزية بـ «ماكميلان» تهيئة معلمي الإنجليزية بـ «ماكميلان»
هيأت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة تبوك أمس، معلمي اللغة الإنجليزية للمرحلتين الابتدائية والثانوية في برنامج تدريبي على المنهج الجديد من سلسلة «ماكميلان» المطبق حديثا في المنطقة، بحضور مدير مركز التدريب التربوي مكي محمد أبو هاشم الذي رحب بالمعلمين المشاركين في البرنامج من داخل وخارج المنطقة، متمنيا التوفيق للمشاركين في البرنامج والاستفادة من هذا اللقاء.وأوضح رئيس قسم اللغة الإنجليزية بتعليم تبوك طارق عبدالسلام الصباح أن التدريب يركز على تدريب المعلمين على كيفية تطبيق الكتاب في المدارس واستخدام المهارات في التدريس ويستمر البرنامج لمدة يومين لمعلمي المرحلتين الابتدائية والثانوية بواقع تسع ساعات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية