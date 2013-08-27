تهيئة معلمي الإنجليزية بـ «ماكميلان»

هيأت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة تبوك أمس، معلمي اللغة الإنجليزية للمرحلتين الابتدائية والثانوية في برنامج تدريبي على المنهج الجديد من سلسلة «ماكميلان» المطبق حديثا في المنطقة، بحضور مدير مركز التدريب التربوي مكي محمد أبو هاشم الذي رحب بالمعلمين المشاركين في البرنامج من داخل وخارج المنطقة، متمنيا التوفيق للمشاركين في البرنامج والاستفادة من هذا اللقاء.وأوضح رئيس قسم اللغة الإنجليزية بتعليم تبوك طارق عبدالسلام الصباح أن التدريب يركز على تدريب المعلمين على كيفية تطبيق الكتاب في المدارس واستخدام المهارات في التدريس ويستمر البرنامج لمدة يومين لمعلمي المرحلتين الابتدائية والثانوية بواقع تسع ساعات.