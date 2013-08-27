أمير تبوك يلتقي المستفيدين من الإسكان الخيري بالوجه

نادر العنزي (تبوك)

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية يوم أمس بقاعة الاستقبالات بالإمارة وعددا من المواطنين الذين استفادوا من الإسكان الخيري بمحافظة الوجه، الذي نفذته مؤخراً المؤسسة في تسعة مواقع بالمنطقة بلغ عدد وحداتها 250، مساحة كل منها 600 متر مربع.وهنأ سموه المواطنين باستلامهم المساكن، متمنياً لهم حياة سعيدة وكريمة، دعيا الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأعمال الخيرية التي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين في جميع مناطق المملكة في موازين حسنات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود - يرحمه الله - الذي كان حريصاً على إقامة مثل هذه المشاريع الخيرية وغيرها من المشاريع الأخرى بالمؤسسة.وأكد سموه أن المؤسسة سائرة على هذا النهج بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز أمين عام المؤسسة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمين عام المؤسسة.ووجه سمو الأمير فهد بن سلطان بتأمين معونات غذائية كاملة لكل أسرة استفادت من الإسكان الخيري في جميع محافظات ومراكز المنطقة أسوة ببقية المستفيدين من الإسكان الخيري في المواقع التسعة. ورفع المستفيدون أكف الضراعة لله تعالى بأن يجزي سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود - يرحمه الله - خير الجزاء وأن يجعل ما قدمه لأبناء المملكة في موازين حسناته، معربين عن شكرهم وتقديرهم لسمو رئيس مجلس أمناء المؤسسة وسمو نائبه وسمو أمين عام المؤسسة.