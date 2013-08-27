الديب: مبارك وصف مرسي بـ"الغبي".. وأكد أن الجماعات الإرهابية لا تفي بعهودها

كتب : محمد عاشور الثلاثاء 27-08-2013 02:03

قال فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق، إن مبارك يشعر بالسعادة بعد إسقاط نظام حكم الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن مبارك وصف الرئيس السابق محمد مرسي بـ"الغبي" بعد خطابة الأخير قبل بيان 3 يوليو.

وأضاف الديب، خلال لقائه ببرنامج "الشعب يريد"، أنه زار مبارك في صباح يوم 3 يوليو، موضحا أن مبارك كان ينتظر بيان القوات المسلحة قائلا: "أما نشوف هيعملوا إيه".

وأشار الديب إلى أن مبارك أخبره بأنه لا حل مع هذه الجماعات الإرهابية إلى "اللم"، مؤكدا له أن الاتفاقات والحوارات معهم لا تفيد، لأنه طالما تمت الاتفاقات ولم يفوا بعهودهم، مضيفا أن مبارك شدد على ضرورة السيطرة على هذه الجماعات لأنها ستعمل على "هدم السياحة والاقتصاد".

وقال الديب إن مبارك أكد له أن الجيش المصري أقوى وأصلب مما يتخيل الكثير، مضيفا له أن المعونة الأمريكية وقطعها لا تؤثر في شيء على الجيش المصري لأن تسليحه متعدد الجهات، وغير متوقف على تلك المعونة.