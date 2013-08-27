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أبو حامد: البلتاجي ظهر من أجل الحشد لـ30 أغسطس.. وحديثه عن "مبارك" لاستعطاف الثوار

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أبو حامد: البلتاجي ظهر من أجل الحشد لـ30 أغسطس.. وحديثه عن "مبارك" لاستعطاف الثوار أبو حامد: البلتاجي ظهر من أجل الحشد لـ30 أغسطس.. وحديثه عن "مبارك" لاستعطاف الثوار
البلتاجي إرهابي مكانه خلف القضبان ولا يعتد بكلامه.. وقدرة الإخوان التنظيمية ضعفت بعد اعتقال القيادات

كتب : محمد شنح الثلاثاء 27-08-2013 02:04

قال محمد أبوحامد عضو مجلس الشعب السابق، تعليقا له على كلمة متلفزة للقيادي بجماعة الإخوان المسلمين دكتور محمد البلتاجي، إن قيادات الجماعة تتبنى سياسة نشر الأكاذيب من قبل ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن البلتاجي مصمم على اتباع مبدأ نشر الأكاذيب والتحريض.

وأكد أبو حامد، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن البلتاجي وأمثاله، هم مجموعة من المجرمين مكانهم الآن خلف القضبان، ولا أحد يهتم بكلام مجرم إرهابي هارب من العدالة".

وأشار النائب السابق إلى أن "جميع من قبض عليهم من قيادات الإخوان، وعلى رأسهم صفوت حجازي، غيروا كلامهم في التحقيقات"، مضيفا أن البلتاجي "يحاول أن يحرك مشاعر الثوار بإشارته لعودة نظام مبارك، ولكنو الثوار على مدى عامين من الثورة المصرية أصبحوا محصنين من كذب الإخوان".

وأوضح أبو حامد أن خروج "البلتاجي" للحديث في ذلك التوقيت تحديدا "له علاقة بالحشد للنزول في اشلارع يوم 30 أغسطس، إلا أن قدرات الجماعة التنظيمية ضعفت وتأثرت بعد إلقاء القبض على القيادات، وخاصة أسامة ياسين، ومسؤولي المناطق، إلا أنه يجب الحذر والجدية من الأجهزة الأمنية أثناء التعامل مع تلك الجماعة العميلة الخائنة، التي من الوارد جدا أنها تتلقى أموال من الغرب، خاصة قطر وتركيا وأمريكا، الذين يدعموها ويدافعوا عنها من انطلاق ثورة 30 يونيو التي أسقطت نظام الإخوان وستظل تحارب حتى النفس الأخير ولن تستسلم بسهولة".

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