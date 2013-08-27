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فريد الديب: "مبارك" أمر "سليمان" بالذهاب إلى إسرائيل ليطالبهم بتعديل عقد تصدير الغاز

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فريد الديب: "مبارك" أمر "سليمان" بالذهاب إلى إسرائيل ليطالبهم بتعديل عقد تصدير الغاز فريد الديب: "مبارك" أمر "سليمان" بالذهاب إلى إسرائيل ليطالبهم بتعديل عقد تصدير الغاز

كتب : محمد عاشور منذ 16 دقيقة

قال فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، إن مبارك أمر اللواء عمر سليمان، رئيس المخابرات العامة الأسبق، بالذهاب إلى إسرائيل لمقابلة رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلى حينها "إيهود أولمرت".

وأوضح فريد الديب، خلال لقائه ببرنامج "الشعب يريد" على قناة "التحرير"، أن حسني مبارك وجه عمر سليمان لأن يبعث رسالة إلى إيهود أولمرت أنه إذا لم يستطع أن يستخدم نفوذه في الضغط على شركة "كهرباء إسرائيل"، التي تستورد الغاز من ، بأن تقوم بتعديل شروط العقد وترفع ثمن استيراد الغاز فإن مصر ليس لديها غاز لتعطيه لإسرائيل.

وأكد فريد الديب أن الشركة الإسرائيلية قبلت الأمر، وعدلت العقد وتم رفع سعر الغاز بعد ضغط الرئيس الأسبق.

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