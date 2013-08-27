كي مون: استخدام الكيماوي في سوريا جريمة ضد الإنسانية تستوجب العقاب

قال بان كى مون السكرتير العام للامم المتحدة اليوم ان استخدام أسلحة كيماوية فى سوريا يعتبر جريمة ضد الانسانية توجب العقاب .

ونقلت شبكة ”سي إن إن” الاخبارية الامريكية عن مون – الذى يزور كوريا الجنوبية قوله – يتعين علينا التحرك بسرعة ، فالوقت يمضى ولايسمح بالمزيد من التأجيل ….لقد شاهدنا جميعا تلك المشاهد الفظيعة عبر شاشات التليفزيون ووسائل التواصل الاجتماعى ..ان ماوقع فى سوريا فظيع وخطير ” .

> وكان الرئيس الامريكى باراك اوباما قد أكد مؤخرا أن استخدام نظام بشار الأسد لأسلحة كيماوية يعتبر خرقا للخطوط الحمراء وتهديدًا للأمن القومى الامريكى .