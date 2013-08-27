تصاميم جديدة لميادين تبوك

تبدأ أمانة منطقة تبوك قريباً في تطوير العديد من الميادين العامة في شوارع منطقة تبوك حيث اطلع أمين المنطقة المهندس محمد العمري مؤخراً على المجسمات الهندسية وعروض التطوير لمشاريع الميادين العامة بتبوك.

وقد استمع الأمين لشرح مُفصل من المصمم لمجسمات التطوير المهندس عمر الحبشي، وأوضح أن هذه المشاريع تأتي من ضمن مشاريع التطوير بمدينة تبوك ومنها مجسم ميدان تبوك الورد والذي سيتم تنفيذه بدلاً من ميدان الدبابات سابقاً ومجسم ميدان سلطان الخير والذي سيتم تنفيذه بطريق الملك عبدالعزيز بالإضافة للعديد من المجسمات الأخرى الجاري تصميمها الآن.

وقد رُوعي في تصميم هذه المجسمات ما يتناسب مع طبيعة وإمكانات المنطقة بالإضافة للاستفادة من أحدث ما تم التوصل إليه من أساليب وإمكانات تقنية حديثة في مجال التصميم الهندسي الخاصة بهذه المشاريع.