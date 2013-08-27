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بلدي حوطة بني تميم يعقد ورشة عمل جديدة

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بلدي حوطة بني تميم يعقد ورشة عمل جديدة بلدي حوطة بني تميم يعقد ورشة عمل جديدة

    عقد المجلس البلدي في بلدية محافظة حوطة بني تميم ورشة عمل لدراسة بعض التقاطعات والشوارع في المحافظة، برئاسة نائب رئيس المجلس المهندس عبدالعزيز بن حسين المعطش. وناقش المجلس دراسة جميع التقاطعات التي تحتاج لوضع دوارات بها للحد من الحوادث المرورية وكذلك لمعرفة إمكانية إغلاق بعض التقاطعات الموجودة بالمحافظة.

وحضر ورشة العمل كل من عضو المجلس فهد بن عبدالله آل شريم، ومدير شعبة مرور المحافظة الرائد محمد بن عبدالله التميمي، ومدير الشؤون الفنية بالبلدية المهندس عبدالله بن محمد التميمي، وعدد من المهندسين بقسم الشؤون الفنية بالبلدية.

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