أصدر صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم قراراً يقضي بتكليف الأستاذ محمد بن سعد الدخيني رئيساً لتحرير مجلة المعرفة، ونص قرار سموه على أن يكون التكليف لمدة عامين ويمنح الصلاحيات كافة المخولة لرئيس التحرير.

من جانبه رفع الأستاذ محمد الدخيني شكره وتقديره لسمو وزير التربية والتعليم ولمعالي نائب الوزير المشرف العام على المجلة على الثقة التي منحوه إياها، متطلعاً أن يحقق التطلعات المأمولة الرامية إلى تطوير المجلة لتواكب المستجدات الإعلامية الحالية، ولتسهم بدور أكثر فاعلية في التواصل مع الميدان التربوي.