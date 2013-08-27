مسؤولو البريد السعودي يناقشون آلية خدمة «العنوان الوطني».. في الرياض

تعقد مؤسسة البريد السعودي اليوم (الثلاثاء) اجتماعاً يضم كبار مسؤولي البريد ومديري العموم في المناطق البريدية، وعدداً من مسؤولي القطاعات البريدية المختلفة، في فندق مداريم بالرياض، لمناقشة استعدادات البريد لاستقبال الراغبين في الاشتراك في العنوان الوطني.

وأوضح رئيس مؤسسة البريد السعودي بالإنابة سعد بن عبدالله آل تركي إن الاجتماع سيناقش استعدادات استقبال الراغبين من المنشآت التجارية خصوصاً، بعد إلزامها من وزارة العمل بوقف التعاملات معها ما لم تكن قد سجلت عنوانها الوطني، موضحاً أن مؤسسة البريد السعودي أكملت جميع استعداداتها لاستقبال المنشآت التجارية الراغبة في الاشتراك في خدمة العنوان الوطن، عبر موقعها الإلكتروني في شبكة الإنترنت أو عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة في جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة. وأشار إلى أن المؤسسة أكملت بنيتها التحتية للعناوين البريدية منذ وقت مبكر، ووضعت خيارات عدة للراغبين في التسجيل في العنوان الوطني، مؤكداً أن ذلك يأتي في ظل حرص وتوجيهات رئيس البريد السعودي الدكتور محمد بنتن على أهمية جاهزية البريد وإسهامه في تطبيقات الحكومة الإلكترونية، بهدف التيسير على المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم مع الجهات الحكومية وغيرها.

وأفاد رئيس البريد السعودي بالإنابة، بأن الاجتماع سيتضمن عرضاً مرئياً للوقوف على جاهزية المناطق البريدية، ومناقشة أي ملاحظات متوقعة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي استعدادا لاستقبال المنشآت التجارية والأفراد، إذ أن العنوان الوطني يدعم الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية في المملكة، ويسهم في سرعة عملية الفرز وتحديد مواقع المشتركين في زمن قياسي جداً، عاداً النظام الجديد للعنونة البريدية استثماراً استراتيجياً تستفيد منه الأجيال المقبلة من خلال دعمه مبادرات الحكومة نحو المستقبل والمتمثلة في تفعيل مجتمع المعرفة ودعم التطبيقات الإلكترونية.

يذكر أن وزارة العمل أصدرت قراراً وزارياً في شأن قبول طلبات الاستقدام وتقديم جميع خدمات وزارة العمل لأي منشأة، إذ يشترط لقبول طلبات الاستقدام أن تكون المنشأة بادرت بتسجيل وتفعيل خدمة البريد الوطني للمنشآت لدى مؤسسة البريد السعودي؛ ابتداء من مطلع شهر ذي القعدة المقبل، فيما يشترط للحصول على جميع خدمات الوزارة الأخرى لأي منشأة أن تكون سجلت وفعلت خدمة البريد الوطني للمنشآت لدى مؤسسة البريد السعودي ابتداء من مطلع ربيع الأول من العام المقبل، ويتم إدراج هذا القرار في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات".

ويأتي هذا القرار بعد توقيع الاتفاق الإطاري بين وزارة العمل، ومؤسسة البريد السعودي بهدف ضمان تحديث العنوان وصحته للمنشأة في القطاع الخاص.