جامعة الدمام تستقبل 9570 طالباً وطالبة للعام الدراسي الحالي

تستقبل جامعة الدمام 9570 طالباً وطالبة للعام الدراسي الحالي الذي سيكون حافلاً بالعديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام المهندس إبراهيم الخالدي أن كليات الجامعة وأقسامها التابعة لها في جميع المحافظات تهيأت منذ وقت مبكر واستعدت لاستقبال الطلبة بدءاً بأسبوع التهيئة الذي ينطلق الأحد القادم باستقبال الطلاب المستجدين والطالبات المستجدات وفق جدولة محددة، وأشار إلى أن العام الدراسي الحالي حافل بالأنشطة حيث رصدت أكثر من 300 مناسبة تنوعت ما بين محاضرات وندوات وورش عمل ومسابقات وتنظيم مؤتمرات ومعارض وزيارات ومشاركات داخلية وخارجية إضافة إلى الأنشطة الرياضية، وهذه الأنشطة والبرامج ليست موجهة فحسب داخل الجامعة بل يستفيد منها المجتمع وهي ضمن رسالة الجامعة في التواصل مع المجتمع بالإفادة والاستفادة، خارج وداخل الحرم الجامعي عبر الكليات التابعة للجامعة والمنتشرة في عدد من محافظات المنطقة الشرقية. وفي سياق متصل أوضح مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب الدكتور رائد البخاري أنه الأسبوع المقبل سيشهد بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر انطلاق الأنشطة الطبية التي تقيمها إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب مع بداية كل فصل دراسي وتستمر إلى نهاية العام والتي تستهدف الأطباء والممارسين الصحيين على مستوى المملكة حيث تستقطب العديد من الخبرات العالمية والمحلية في المجال الطبي ليقدموا محاضرات ويعرضوا تجاربهم في المجال من خلال مشاركتهم في الأنشطة المختلفة وهذا ما يشكل دعما واستفادة للممارس الصحي أيًّا كان تخصصه كما يحتوي كل نشاط على معرض مصاحب سواء لعرض أجهزة طبية متقدمة أو للتوعية العامة للمجتمع.

وبين الدكتور البخاري أن إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب هذا العام تستكمل ما تقدمه للممارس الصحي من أنشطة طبية متنوعة يحضرها عدد من أمهر وأبرز الأطباء السعوديين والخليجيين والعرب ومن دول أوروبا وأمريكا وذلك ليقدموا تجاربهم وخبراتهم للأطباء السعوديين وهذا ما يمكّن الممارس الصحي من الاستفادة وتبادل الخبرات والتعرف على أنماط مختلفة من الأطباء عن قرب، مبيناً أن هناك أكثر من 44 نشاطاً طبيّاً موزعا على الفصلين الدراسيين تتضمن عدداً من الندوات والمحاضرات وورش العمل المختلفة التي تستهدف ما يزيد عن 5 آلاف ممارس صحي على مستوى المنطقة الشرقية والمملكة وبساعات معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.