12 ألف موظف بصحة القصيم استفادوا من برامج التدريب

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم بأن إجمالي أعداد المتدربين في البرامج والدورات التدريبية من الكادر الإداري والفني بلغ 12397 موظفاً وذلك خلال العام الماضي 1433ه.

وبيّن الناطق الإعلامي ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي بصحة القصيم محمد الدباسي بأن الدورات الإدارية والفنية تم تنفيذها تحت إشراف إدارة التدريب والابتعاث بصحة القصيم، مشيراً إلى أنه بلغ عدد الأنشطة التدريبية المنفذة 128 نشاطاً، كان نصيب الدورات الإدارية 13 دورة استفاد منها 299 موظفاً إدارياً، فيما كان عدد الدورات الفنية 115 دورة استفاد منها 12098 فنياً ومعتمدة ب 670 ساعة تعليم طبي، بينما بلغ عدد الملتحقين بالدورات القصيرة بمعهد الإدارة العامة 408 موظفين، كما تم إيفاد وابتعاث 49 طبيباً و15 أخصائياً و16 فنياً تشمل جميع التخصصات.

وأشار الدباسي إلى أن صحة القصيم ممثلة بإدارة التخطيط والتدريب تؤمن بأهمية التدريب للقوى العاملة للرفع من كفاءة العاملين وتحسين مستوى أدائهم وتأهيلهم في مختلف التخصصات الفنية والإدارية من خلال المؤتمرات والدورات والمنتديات الفنية.