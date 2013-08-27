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جامعة حائل تحدد مواعيد تسجيل المقررات

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جامعة حائل تحدد مواعيد تسجيل المقررات جامعة حائل تحدد مواعيد تسجيل المقررات

    حددت عمادة القبول والتسجيل بجامعة حائل الأسبوع الحالي موعداً لبدء تسجيل المقررات الدراسية للفصل الدراسي المقبل، عبر نظام التسجيل الإلكتروني (البانر)، وتم تخصيص الفترة من يوم الأربعاء 21 شوال وحتى يوم الثلاثاء 27 شوال لطلبة السنة التحضيرية دفعة 2009م فما قبل، فيما يبدأ يوم الخميس 22 شوال لدفعة 2010م وما قبل حتى فترة نهاية التسجيل.

وخصصت العمادة يوم الجمعة 23 شوال لبدء تسجيل دفعة 2011م فما قبل، ويوم السبت 24 شوال لدفعة 2012م وما قبل.

من جهته أكد عميد القبول والتسجيل بجامعة حائل الدكتور الأدهم اللويش أن التسجيل سيستمر حتى 27 شوال، مشدداً على أن العمادة لن تقبل طلب أي تسجيل بعد انتهاء الفترة المحددة مهما كانت ظروف الحالة، مهيباً بالطلاب والطالبات الانتهاء من التسجيل خلال الفترة المحددة.

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