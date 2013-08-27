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الدمام: اعتماد مستشفى قوى الأمن كمركز تدريبي للتخصصات الطبية كافة

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الدمام: اعتماد مستشفى قوى الأمن كمركز تدريبي للتخصصات الطبية كافة الدمام: اعتماد مستشفى قوى الأمن كمركز تدريبي للتخصصات الطبية كافة

    منحت الهيئة للتخصصات الصحية شهادة اعتراف عام لمستشفى قوى الأمن بالدمام التابع للإدارة العامة للخدمات الطبية في وزارة الداخلية، كمركز تدريبي للأطباء في التخصصات الطبية كافة لمدة خمسة أعوام ابتداءً من شهر أكتوبر المقبل.

وأكد مدير مكتب الإشراف بالمستشفى العقيد طبيب طلال حسان المالكي أن هذا الاعتراف يأتي تحقيقاً لرؤية المستشفى، ليكون المركز أحد المراكز التدريبية الموثوقة للإسهام في بناء الكادر الطبي السعودي في مختلف التخصصات الطبية والجراحية. وقال: "على قصر العمر التشغيلي للمستشفى إلا أنه استطاع توفير الاستشاريين المؤهلين وأصحاب الخبرات الأكاديمية في مختلف التخصصات، والمعدات الطبية المتطورة وغرف العمليات المجهزة، إلى جانب الإمكانات والوسائل التعليمية المتكاملة من مختبرات وقاعات محاضرات".

وأشار إلى أن الدورات التدريبية التي تعقد بشكل دوري كانت كفيلة بإقناع لجنة التقويم المختصة بمنح الاعتراف العام للمستشفى، مؤكداً أن ذلك يعد اثباتاً للمستوى العالي الذي تأسس عليه المستشفى وكوادره الطبية والفنية والإدارية، لتحقيق الأهداف المرجوة، والمتمثلة بخدمة منسوبي وزارة الداخلية من مدنيين وعسكريين.

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