20 فائزاً في ماراثون المدينة الشبابية بجدة

توج ملتقى "المدينة الشبابية" الفائزين بالمراكز ال 20 الأولى في ماراثون الجري المُندرج ضمن فعاليات الملتقى الذي ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب جدة تحت شعار "قيم وهمم".وحظي السباق بمشاركة 175 شاباً من السعودية والبحرين وقطر واليمن وفلسطين والأردن وتشاد وإرتريا وأثيوبيا، وبلغ مساره 5.5 كيلومترات حول المدينة الشبابية، وتم تكريم الفائزين ومنح الأوائل مبالغ نقدية وهدايا عينية، فضلاً عن توزيع شهادات وميداليات المدينة الشبابية على جميع المشاركين.

يذكر أن ملتقى المدينة الشبابية الذي يحمل شعار "قيم وهمم"، يواصل فعالياته على مدى 19 ليلة بمعدل ثلاث ساعات يومياً بدءاً من التاسعة مساءً، في مقر المدينة الشبابية بحي الورود.