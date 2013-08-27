برامج دبلوم في الإرشاد الأسري والسكرتارية الطبية بجامعة جازان

تنفذ جامعة جازان عددا من برامج (الدبلومات) الجديدة والتي تشمل دبلوم الإرشاد الأسري ومدته عام دراسي، ودبلوم السكرتارية الطبية ومدته عامان دراسيان إضافة إلى عقد برامج تدريبية تغطي احتياجات المؤسسات والدوائر الحكومية والأهلية بمنطقة جازان وذلك خلال العام الجامعي الحالي 1434/1435ه.

وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة جازان الدكتور قاسم بن عائل الحربي أن العمادة حققت العديد من الإنجازات خلال العام الدراسي الماضي بتخريج أكثر من 3564 خريجاً وخريجة في 16 دبلوما بالإضافة إلى الدورات القصيرة وكذلك العمل على رفع كفاءة أداء منسوبي ومنسوبات الدوائر الحكومية والمؤسسات الأهلية من خلال 10 اتفاقيات مبرمة. وبلغ عدد مخرجات الدبلومات والدورات للعام 1433/1434ه (3564) خريجاً منهم 987 خريجة و2577 خريجاً جاء منهم 707 خريجين في البرامج الدراسية "دبلومات"، و409 خريجات في ذات البرامج، فيما بلغ عدد خريجي الدورات القصيرة 20448 منهم 1870 خريجاً و578 خريجة، حيث توسع نشاط العمادة التدريبي والتعليمي بحيث أصبح لها أربعة فروع للنساء في محافظات منطقة جازان (فرع جازان، أبو عريش، صبيا، صامطة).

وبين الدكتور الحربي أن العمادة تعمل على تفعيل الاتفاقيات مع العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية منها: وزارة التربية والتعليم، الأمن العام. حرس الحدود، الدفاع المدني، حرس المنشأآت، صندوق التنمية الزراعية، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزارة الشئون البلدية والقروية، الصندوق الخيري الاجتماعي، ودار التربية الاجتماعية وذلك لرفع كفاءة منسوبيها وتزويدهم بالعديد من المهارات في مجال الحاسب الآلي واللغات والتنمية البشرية بصفة عامة.