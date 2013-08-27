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450 مدرسة تستقبل 80 ألف طالب وطالبة في الخرج الأسبوع المقبل

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450 مدرسة تستقبل 80 ألف طالب وطالبة في الخرج الأسبوع المقبل 450 مدرسة تستقبل 80 ألف طالب وطالبة في الخرج الأسبوع المقبل

    تستقبل 450 مدرسة للبنين والبنات في محافظة الخرج 80 ألف طالب وطالبة الأسبوع المقبل، فيما أكملت لجنة الاستعداد للعام الدراسي الأعمال المتعلقة بها.

وأوضح ل"الرياض" مدير إدارة التربية والتعليم بمحافظة الخرج الدكتور زيد بن محمد الجليفي، أن الطلاب والطالبات يباشرون الدارسة في 450 مدرسة للبنين والبنات وفق خطة معدة تحتوى في ساعاتها الأولى من اليوم الدارسي الأول على تبادل تهاني العيد وتوزيع المقررات الدراسية والجداول المدرسية للطلاب والطالبات إضافة إلى إعداد البرامج التمهيدية لاستقبال طلاب وطالبات المرحله الابتدائية إلى جانب تهيئة طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية من المستجدين. مؤكداً أن لجنة الاستعداد للعام الدراسي الجديد قد أكملت جميع الأعمال المتعلقة بها من أجل انطلاقة مميزة لعام دراسي جديد حافل بالإبداع والتميز.

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