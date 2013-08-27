«هدكا» حائل تقدم خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة

شاركت الجمعية الخيرية لرعاية المعوقين بحائل "هدكا" في مناسبات حائل العامة خلال الفترة الماضية بجناحها المتنقل الذي قدم كافة الخدمات للمستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأكد مسؤول قسم العلاقات العامة بالجمعية عبدالله الشلاقي أن المشاركة تعد ضمن أهداف الجمعية للتوعية الاجتماعية والوصول لذوي الإعاقة وخدمتهم وفتح سبل دعم الجمعية من المجتمع, مشدداً على أن جناحها شهد تفاعلاً رائعاً من الجميع بدعمهم مما ساهم في تنويع الخدمات وتلمس احتياجات الجمعية للخدمات الضرورية غير المتوفرة في المنطقة لذوي الإعاقة، مبيناً أن "هدكا" تسعى باستمرار لتطوير برامجها المقدمة.