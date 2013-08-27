31 أغسطس توقيع الكشف الطبي لطلاب جامعة بني سويف

بنى سويف - محسن عبد الكريم منذ 4 ساعة 21 دقيقة

استعدت جامعة بني سويف برئاسة أ.د/ أمين لطفي لاستقبال الطلاب الجدد،للعام الجامعي الجديد 2013-2014 بجميع كليات الجامعة .

صرح أ.د/أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف أن العام الدراسي الجديد ستبدأ الدراسة فيه بعدد من الكليات الجديدة وهي كليات الإعلام والسياسة والاقتصاد والعلاج الطبيعي وطب الأسنان والحاسبات والمعلومات .

> وأضاف أ.د/ أحمد عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الكشف الطبي سيتم توقيعه على الطلبة والطالبات الجدد حيث تم تخصيص عيادة كلية الآداب بتوقيع الكشف الطبي على الطلبة وعيادة كلية التجارة لتوقيع الكشف الطبي على الطالبات حيث تم تحديد أيام من 31 أغسطس حتى 5 سبتمبر لتوقيع الكشف الطبي على طلبة وطالبات الكليات (الطب البشري – الصيدلة – طب الأسنان - الهندسة) وتحديد أيام من 7 الى 12 سبتمبر لكليات (الطب البيطري – العلاج الطبيعي – الحاسبات والمعلومات – التمريض ) وأيام من14 الى 19 سبتمبر لكلية التربية وأيام من 21- 26 سبتمبر لكلية التجارة وأيام من 28 سبتمبر حتى 5 أكتوبر لكلية الحقوق ومن 8 الى 11 أكتوبر لكلية الآداب ومن 13 الى 18 أكتوبر لكليات (العلوم – السياسة والاقتصاد) ومن 21 حتى 25 أكتوبر لكلية التربية الرياضية ومن 27 أكتوبر حتى 1 نوفمبر لكليات (الإعلام – التعليم الصناعي) وسيتم تخصيص 31 أغسطس حتى 1 نوفمبر للطلاب المتخلفين عن كليات الجامعة المختلفة.